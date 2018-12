PREMIERA teledysku do singla BLACK CANDY

W

najbliższy czwartek 6 grudnia, specjalnie na Mikołajki, ukaże się pierwszy teledysk Black Candy, debiutującej muzycznie Królowej Polskiej Burleski, Pin Up Candy, która wydała go pod nowym pseudonimem BLACK CANDY.Wideoklip do singla „You know What I Mean” będzie połączeniem inspiracji burleskowych oraz fetyszowych fascynacji wokalistki. Będzie to niezwykła mieszanka wizualno-muzyczna, niespotykana do tej pory na polskim rynku. Pierwszy singiel „You Know What I Mean” to połączenie popu i EDM inspirowany dużymi projektami zza oceanu, podany w niezwykle zmysłowym wydaniu. Świeże, elektroniczne brzmienie podkreśla wyjątkowy charakter BLACK CANDY.„Inspiracją dla mnie była powracająca w wielkim stylu stylistyka lat dziewięćdziesiątych, spotykana w teledyskach m.in. Madonny z albumu Bedtime Stories. Chciałam pokazać mojej publiczności co jest moją inspiracją nie tylko przy tworzeniu pokazów burleski. Nie ukrywam, że po ośmiu latach klasycznego wizerunku w stylu retro, jest dla mnie niezwykle ekscytujące pójście w kierunku fetyszowej erotyki.” – mówi BLACK CANDY.6 grudnia 2018 o godzinie 19:00 wejdźcie na kanał You Tube Pin Up Candy, na którym odbędzie się premiera wideoklipu.Link do kanały YT Pin Up Candy: https://www.youtube.com/channel/UCNZZgIhjDbmwp7XQZeT3NqQ Tekst linka Piosenkę usłyszeć można na kanale YT: https://www.youtube.com/watch?v=I8cIEAyGUzU (Pin Up Candy), czyli Kasia Kaszewska - prekursorka i Królowa Polskiej Burleski. Jej profesjonalne pokazy zaszokowały nie tylko jury programu „Mam Talent!”, ale też widzów w kraju i za granicą. Jest ulubienicą korporacyjnego świata, prezentując najbardziej pożądany pokaz burleski z gigantycznym kieliszkiem szampana, z którego uczyniła oryginalne show na skalę światową. Producentka wielu wydarzeń z burleską m.in. Warsaw Burlesque Night, Rewia Burleski, Burlesque Exclusive czy Slavic Burlesque Festival. Jurorka polsatowskiego show „All Together Now. Śpiewajmy razem”. 18 października zadebiutowała swoim singlem „You Know What I Mean”.Kontakt:info@pinupcandy.pl