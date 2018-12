BLACK CANDY You Know What I Mean (teledysk)

O

Paweł Naworół beckstage teledysku

Paweł Naworół beckstage teedysku

Paweł Naworół backstage teledysku

d czwartku 6 grudnia 2018 można oglądać teledysk Black Candy do singla "You Know What I Mean". Zobaczcie video!Kontrowersyjny teledysk BLACK CANDY trafił do sieci w czwartek 6 grudnia. Przedstawia on wokalistkę w trzech różnych odsłonach. Pierwszy jest nawiązaniem do retro stylizacji z pończochami nylonowymi i zawiązanymi rękoma. Artystka pokazuje w niej uległą stronę kobiecej natury.Drugim wcieleniem Black Candy w teledysku, jest bardzo fetyszowa stylizacja, w lateksowym ubraniu. Candy wymachuje w niej pejczami i pokazuje dominację kobiety.Trzecim obrazem, jaki widzimy na teledysku jest kobieta z diademem na głowie, kobieta- królowa burleski, która kąpie się w dymiącym kieliszku.Czy kontrowersyjny teledysk przyczyni się do sukcesu singla? Co o tym myślicie?